Министерство обороны России опубликовало видеофрагмент с техникой, уничтоженной при отражении наступления Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видны уничтоженные бронетранспортер и БРДМ, а также неидентифицируемые с первого взгляда обломки других машин.

Ранее Минобороны заявило, что в период с 6 по 8 сентября украинские войска потеряли более 12 тыс. человек в ходе боев на Николаево-Криворожском направлении.

При этом 10 сентября власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ после этого пояснили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

С 24 февраля Россия по инициативе Президента РФ Владимира Путина проводит специальную военную операцию на Украине. Вскоре после ее начала Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход спецоперации только на основе официальных российских источников.