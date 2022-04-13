Минобороны показало уничтожение сил ПВО Украины российскими вертолетами

Министерство обороны РФ показало видео с ударами по бронетехнике Вооруженных сил Украины и по огневым позициям украинской противовоздушной обороны, которые наносили российские боевые вертолеты. Его опубликовал телеканал RT.

При этом в военном ведомстве отметили, что украинский ЗРК «Бук» выпустил ракету по ведущей машине российской группы, состоявшей из вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.

Затем российская авиация нанесла удар по обнаруженному месту расположения противника и уничтожила пусковую установку.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса 23 февраля заявили об угрозе нападения с украинской стороны. На следующий день, 24 февраля, началась российская специальная военная операция на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.