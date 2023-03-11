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Политика 11 марта 2023 12:14

Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM

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Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения принадлежавшего Вооруженным силам Украины зенитного ракетного комплекса Stormer HVM британского производства беспилотником-камикадзе «Ланцет».

Видео включает кадры как с дрона-наблюдателя, так и с камеры наведения самого барражирующего боеприпаса. После попадания «Ланцета» ЗРК начинает гореть.

В сообщении военного ведомства утверждается, что Stormer HVM был обнаружен на Донецком направлении проведения специальной военной операции на Украине расчетами БПЛА.

На зенитном ракетном комплексе Stormer HVM (на базе бронетранспортера FV4333 Stormer) установлены восемь ракет Starstreak. Дальность их полета — более 6 километров, а высота поражения целей — 5 километров.

Видео: пресс-служба Министерства обороны РФ.

#спецоперация на Украине #беспилотники
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