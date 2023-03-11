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Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения принадлежавшего Вооруженным силам Украины зенитного ракетного комплекса Stormer HVM британского производства беспилотником-камикадзе «Ланцет».
Видео включает кадры как с дрона-наблюдателя, так и с камеры наведения самого барражирующего боеприпаса. После попадания «Ланцета» ЗРК начинает гореть.
В сообщении военного ведомства утверждается, что Stormer HVM был обнаружен на Донецком направлении проведения специальной военной операции на Украине расчетами БПЛА.
Видео: пресс-служба Министерства обороны РФ.
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