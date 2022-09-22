Минобороны показало трофейную бронетехнику, захваченную десантниками в зоне СВО

Минобороны показало бронетехнику, захваченную российскими десантниками в ходе уничтожения подразделений ВСУ. Среди трофеев оказались БТР-3У украинского производства, а также БМП-2, полученная из стран Восточной Европы.

Как рассказал заместитель командира батальона, подразделение вело бои с превосходящими силами противника. «В результате боя, который продолжался весь день, лично уничтожил 5 БМП, 1 МТЛБ — это только в первый день», — приводятся его слова в телеграм-канале Минобороны.

Наводчик-оператор Артем добавил, что ВСУ бежали, оставив технику. Сейчас она восстанавливается российскими военными и готовится к применению в бою.

Видео: телеграм-канал Минобороны