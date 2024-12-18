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Минобороны показало, до каких регионов РФ могут долететь ракеты ATACMS
Минобороны России наглядно показало, какие регионы страны находятся в зоне досягаемости поставленных ВСУ ракет АTACMS, Storm Shadow и SCALP-EG. Карта появилась на одном из слайдов презентации к брифингу начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
В ведомстве напомнили, что зона поражения БПЛА Tekever AR3 составляет 1000 километров (помечена красным), ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP-EG — 300 километров (оранжевая зона), AASM-250 HAMMER — 60 километров (участок, отмеченный желтым).
В оранжевую зону попадают ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, часть Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Брянской, Орловской, Воронежской, Белгородской областей, некоторые территории Калужской, Тамбовской и Смоленской.
Наибольшей дальностью обладают беспилотники Tekever. Помимо уже указанных регионов, они могут достигать ряда субъектов в Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.
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