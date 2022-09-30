Минобороны показало, как проходит подготовка мобилизованных к военной спецоперации

Минобороны РФ показало, как призванные в рамках частичной мобилизации приступили к занятиям по боевой подготовке к участию в спецоперации. Занятия с ними проводятся на полигонах Центрального военного округа.



В ведомстве уточнили, что в ходе теоретических занятий до военнослужащих доводят методику и приемы армейской тактической стрельбы. По информации МО, эти знания позволят на практике «повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям при выполнении боевых задач». Также мобилизованные под руководством опытных военнослужащих отрабатывают нормативы по огневой, тактической, военно-медицинской, специальной и топографической подготовке.

«За время обучения все военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из современного стрелкового оружия, в том числе из пулемета Калашникова ПКМ, ручного противотанковое гранатомёта РПГ–7В, автомата Калашникова АК-74, а также отрабатывают метание боевых гранат – РГН», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил в стране 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения СВО планируется в общей сложности 300 тыс. резервистов.