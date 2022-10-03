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Ру Тат
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Политика
3 октября 2022  17:24

Минобороны показало, как мобилизованных россиян встречают в ЛНР

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Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, прибыли на территорию Луганской народной республики. Кадры встречи россиян и жителей ЛНР опубликовало Минобороны.

«Когда увидел людей, мирное население, видно в глазах надежду», — рассказал один из прибывших.

Напомним, что 21 сентября Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее попали 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Пройдя боевое слаживание, они приступят к выполнению задач по осуществлению контроля на освобожденных в ходе СВО территориях.

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