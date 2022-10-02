Минобороны показало, как мобилизованные изучают тактику ведения современного боя

Минобороны РФ показало, как на базе одного из учебных центров Южного военного округа проводятся занятия по дисциплинам боевой подготовки с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации.

«В ходе занятий военнослужащие изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Также проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке и РХБ защите», – говорится в сообщении военного ведомства.

Мобилизованные на практике оттачивают мастерство ведения огня из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова и гранатометов РПГ-7В, совершенствуют навыки в метании гранат.

«Занятия проходят под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт», – подчеркнули в МО.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. 21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать планируется порядка 300 тыс. резервистов, которые перед отправлением в зону СВО проходят подготовку.