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Политика
17 октября 2022  14:36

Минобороны показало кадры уничтожения диверсионных групп ВСУ российским десантом

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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения российскими десантниками диверсионных групп ВСУ,  скрывающихся в лесополосе.

На кадрах видно, как при помощи беспилотников объединение ВДВ обнаружило замаскированные диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

В ведомстве рассказали, что в результате были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также украинская живая сила.

#Минобороны #спецоперация на Украине
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