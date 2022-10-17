Минобороны показало кадры уничтожения диверсионных групп ВСУ российским десантом

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения российскими десантниками диверсионных групп ВСУ, скрывающихся в лесополосе.

На кадрах видно, как при помощи беспилотников объединение ВДВ обнаружило замаскированные диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

В ведомстве рассказали, что в результате были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также украинская живая сила.