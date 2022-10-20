Минобороны РФ показало нанесение ударов по военной технике ВСУ дронами-камикадзе

Российские войска при помощи беспилотников уничтожили радиолокационные комплексы, буксируемую гаубицу «Мста-Б», танк и грузовые автомобили Вооруженных сил Украины. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.

Не все цели, показанные в ролике, можно легко идентифицировать. Хорошо различимы удары по гаубице, стоящему грузовому автомобилю, радиолокационному комплексу, какой-то замаскированной машине и танку.

На кадрах видно, как происходит наведение беспилотников на цели. Дрон-камикадзе неназванной модели корректирует другой беспилотник, который парит над местом удара. По данным Минобороны, координаты целей передавались в режиме реального времени.

Благодаря малой заметности в тепловом, радиолокационном, видимом и акустическом диапазонах дроны-камикадзе можно заметить только в последние секунды перед взрывом, утверждают в военном ведомстве.

По информации Минобороны, с начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ применили уже несколько сотен таких дронов-камикадзе.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на российские источники.