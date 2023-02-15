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Минобороны показало кадры разбитого опорного пункта ВСУ, занятого российскими военными
Минобороны России показало кадры разбитого опорного пункта ВСУ, который заняли военнослужащие Центрального военного округа на территории ЛНР. Видео опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.
«Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3 км от занимаемых ранее рубежей», – сказано в сообщении.
Отмечается, что солдаты ВСУ спешно оставили свои позиции, не успев забрать военное имущество и тела убитых товарищей. Порыв российских бойцов не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника.
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