news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 15 февраля 2023 07:03

Минобороны показало кадры разбитого опорного пункта ВСУ, занятого российскими военными

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Минобороны России показало кадры разбитого опорного пункта ВСУ, который заняли военнослужащие Центрального военного округа на территории ЛНР. Видео опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства. 

«Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3 км от занимаемых ранее рубежей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что солдаты ВСУ спешно оставили свои позиции, не успев забрать военное имущество и тела убитых товарищей. Порыв российских бойцов не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника. 

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное