Минобороны показало кадры первого эвакуированного с СВО американского танка «Абрамс»

Минобороны показало кадры первого эвакуированного с Авдеевского направления зоны СВО уничтоженного американского танка M1 «Абрамс».

«Первый пошел!» — подписали пост в министерстве.

Уточняется, что технику США эвакуируют военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа. Причем перевозить «американца» будут поэтапно: на первом проведут инженерную разведку района эвакуации, чтобы обезопасить личный состав. А на втором этапе проведут саму операцию по эвакуации танка.

фото: Минобороны РФ