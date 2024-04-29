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СВО 29 апреля 2024 12:22

Минобороны показало кадры первого эвакуированного с СВО американского танка «Абрамс»

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Минобороны показало кадры первого эвакуированного с Авдеевского направления зоны СВО уничтоженного американского танка M1 «Абрамс».

«Первый пошел!» — подписали пост в министерстве.

Уточняется, что технику США эвакуируют военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа. Причем перевозить «американца» будут поэтапно: на первом проведут инженерную разведку района эвакуации, чтобы обезопасить личный состав. А на втором этапе проведут саму операцию по эвакуации танка.

фото: Минобороны РФ

#танк #США #эвакуация #Минобороны
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