В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, все находившиеся на его борту 19 человек погибли. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Трагедия случилась в ходе планового полета. «Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность», – уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что воздушное судно упало в безлюдном районе, и проинформировали, что для установления всех обстоятельств авиакатастрофы на месте работает комиссия ВКС России.

Ранее телеканал «РЕН ТВ», не раскрывая источников информации, сообщил, что потерпевший крушение в Кемеровской области самолет – именно Ан-12, но назвал иное число погибших – 17.

О крушении самолета в районе села Ягуново ранее сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Он не стал уточнять, какое именно воздушное судно разбилось на территории региона, но указал на его транзитный характер.