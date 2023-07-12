Россия подняла в воздух МиГ-31 из-за норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем

Истребитель Северного флота МиГ-31 был поднят в воздух из-за приближения норвежского военного самолета к границе над Баренцевым морем, заявило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, после приближения истребителя самолет ВВС Норвегии развернулся от границы России.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель сегодня, 12 июля. Истребитель поднялся для ее опознавания и недопущения нарушения границы.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», – говорится в сообщении центра.

Подчеркивается, что полет российского истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства».

Напомним, это не первый случай, когда российские военные поднимают МиГ-31 из-за приближения к границе норвежского самолета. Так, 13 апреля истребитель сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, приближавшийся к российской границе, также не допустив нарушений.