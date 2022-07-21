Минобороны: Переодетые в российскую форму солдаты ВСУ грабят частные дома в Славянске

Киев готовит очередную провокацию в Славянске на территории ДНР, чтобы обвинить российских военных, заявили в Минобороны. Военнослужащие Вооруженных сил Украины переоделись в форму российских солдат и совершают акты мародерства, утверждает начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, служащие ВСУ «демонстративно» грабят частные дома и применяют физическое насилие к местным жителям. При этом специалисты информационно-психологических операций ВСУ снимают все это на видео и фотографируют.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ», – заявил Минизнцев.

Он также вновь сообщил, что ВСУ оборудуют опорные пункты и размещают огневые точки в жилых кварталах и соцобъектах – в частности, в Краматорске, Харькове и Днепре.