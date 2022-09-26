Минобороны передана новая партия огнеметных систем «Солнцепек»

Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ новую партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», — рассказали агентству.

ТОС-1А не имеет зарубежных аналогов. Установка выбрасывает специальное горючее вещество в виде аэрозоля, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.

По оценке российских военных блогеров, боеприпасы этой огнеметной системы способны поражать противника даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий.

Впрочем, дальность стрельбы из «Солнцепека» не превышает 6 километров, из-за чего он, по сведениям из открытых источников, уступает реактивным системам залпового огня в эффективности при ведении масштабных боевых действий.

Кроме того, к числу недостатков комплекса относят большие размеры, слабое бронирование и уязвимость к огню из тяжелого пехотного оружия.