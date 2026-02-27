news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 27 февраля 2026 08:55

Минобороны Пакистана предупредило о начале войны с талибами

Читайте нас в
Телеграм

Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния, передает ТАСС.

По его словам, «чаша терпения переполнена», и теперь речь идет об «открытой войне». В публикации в соцсети X он подчеркнул, что благодаря соседству пакистанские военные хорошо знают сильные и слабые стороны противника.

Асиф обвинил Кабул в том, что они «превратили страну в индийскую колонию», поддерживают терроризм, а также угнетают собственное население. По его словам, жители Афганистана лишены базовых прав, а женщины – тех свобод, которые гарантирует ислам.

Вечером 26 февраля на границе двух стран начались бои. Кабул заявил о начале военной операции в ответ на авиаудары Пакистана и сообщил о захвате 15 пограничных постов. Исламабад, в свою очередь, объявил об уничтожении афганских укреплений и техники.

#пакистан #Афганистан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026
Демография, медицина и безопасность школ: на какие проблемы в Казани указал Минниханов

Демография, медицина и безопасность школ: на какие проблемы в Казани указал Минниханов

26 февраля 2026