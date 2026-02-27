Минобороны Пакистана предупредило о начале войны с талибами

Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния, передает ТАСС.

По его словам, «чаша терпения переполнена», и теперь речь идет об «открытой войне». В публикации в соцсети X он подчеркнул, что благодаря соседству пакистанские военные хорошо знают сильные и слабые стороны противника.

Асиф обвинил Кабул в том, что они «превратили страну в индийскую колонию», поддерживают терроризм, а также угнетают собственное население. По его словам, жители Афганистана лишены базовых прав, а женщины – тех свобод, которые гарантирует ислам.

Вечером 26 февраля на границе двух стран начались бои. Кабул заявил о начале военной операции в ответ на авиаудары Пакистана и сообщил о захвате 15 пограничных постов. Исламабад, в свою очередь, объявил об уничтожении афганских укреплений и техники.