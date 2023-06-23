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Минобороны ответило на заявление Пригожина о потере Садового и Урожайного
Министерство обороны РФ заявило, что российские военные контролируют село Садовое в Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР. Таким образом военное ведомство ответило на недавнее заявление основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, что эти населенные пункты заняты украинскими силами.
«По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, это всё неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону», — поделился своей оценкой ситуации один из российских командиров с позывным Фидель. Соответствующий видеофрагмент опубликован в Telegram-канале министерства.
«Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал другой военный, представившийся одним из бойцов группировки войск «Восток».
Еще 21 июня заявление Пригожина о том, что Вооруженные силы Украины заняли села Садовое и Урожайное, распространила его пресс-служба.
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