Минобороны ответило на заявление Пригожина о потере Садового и Урожайного

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные контролируют село Садовое в Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР. Таким образом военное ведомство ответило на недавнее заявление основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, что эти населенные пункты заняты украинскими силами.

«По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, это всё неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону», — поделился своей оценкой ситуации один из российских командиров с позывным Фидель. Соответствующий видеофрагмент опубликован в Telegram-канале министерства.

«Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал другой военный, представившийся одним из бойцов группировки войск «Восток».

Еще 21 июня заявление Пригожина о том, что Вооруженные силы Украины заняли села Садовое и Урожайное, распространила его пресс-служба.