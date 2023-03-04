Минобороны отправляет дополнительные средства и силы для защиты границы в Курской области

Курская область получает дополнительные силы и средства от Минобороны. В регионе делается все необходимое для обеспечения безопасности населения и защиты критически важной инфраструктуры. Об этом после заседания оперштаба по реализации среднего уровня реагирования заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Совместно с Министерством обороны, ФСБ, Погрануправлением, МВД, Росгвардией, другими федеральными и региональными органами власти обсудили текущую ситуацию на государственной границе», — заметил он в своем телеграм-канале.

На особом контроле находятся приграничные районы области. Старовойт призвал жителей проявлять бдительность и поддерживать власти региона и армию.

Напомним, что Курская область, как и другие приграничные регионы РФ, подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.