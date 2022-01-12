Минобороны: Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне

Отношения России и стран НАТО на фоне мировой нестабильности находятся на критически низком уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ генерала-полковника Александра Фомина.

«Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе», — сказал Александр Фомин по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Замглавы Минобороны отметил, что Россия много раз предлагала Североатлантическому Альянсу предпринять меры по деэскалации ситуации, однако все инициативы были проигнорированы. Такие действия НАТО создают предпосылки к возникновению инцидентов и конфликтов и подрывают основы безопасности, сказал Александр Фомин.

Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение предложений по безопасности для выхода к подготовке соглашений о гарантиях. В сообщении военного ведомства, распространенном по итогам сегодняшнего заседания, сказано, что российские предложения были переданы и «находятся на столе переговоров».