Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных россиян

Открылась горячая линия Минобороны для родственников мобилизованных россиян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Номера для звонков: 8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46.

Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат 300 тыс. человек — резервисты, имеющие боевой опыт. Это чуть больше 1% от мобилизационного ресурса страны.

Ранее об открытии горячей линии сообщило Минобрнауки. Ей могут воспользоваться студенты вузов, у которых есть вопросы о частичной мобилизации.