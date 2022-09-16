Минобороны заявило об уничтожении базы подготовки центра спецопераций «Юг» ВСУ

Российские военные в минувшие сутки уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, центр находился в районе Очакова в Николаевской области.

Кроме того, в Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ и нацформирования «Кракен», сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«В результате ударов потери противника составили более четырехсот украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», – утверждает Конашенков.

Также за сутки уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Соледара, пять беспилотников и другое оружие.