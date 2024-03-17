Минобороны: Освобожден населенный пункт Мирное в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области», – указано в сообщении.

Кроме того, военные отразили контратаку штурмовой группы украинской бригады в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля, сообщает ведомство.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).