Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны: Освобожден населенный пункт Мирное в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области», – указано в сообщении.
Кроме того, военные отразили контратаку штурмовой группы украинской бригады в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля, сообщает ведомство.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»