Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Искандер» по цели на территории Украины
Министерство обороны РФ опубликовало кадры нанесения удара по цели на территории Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
«„Искандеры“ продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — подчеркивается в сообщении Минобороны.
Целью, по информации пресс-службы ведомства, «может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров».