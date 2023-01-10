Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Искандер» по цели на территории Украины

Министерство обороны РФ опубликовало кадры нанесения удара по цели на территории Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.

«„Искандеры“ продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — подчеркивается в сообщении Минобороны.

Целью, по информации пресс-службы ведомства, «может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров».

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, включающее несколько модификаций: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». «Искандер-М» используется для запуска квазибаллистических, а «Искандер-К» — крылатых ракет. Все модификации предназначены для поражения малоразмерных целей различного характера. Они разработаны в коломенском КБ машиностроения.