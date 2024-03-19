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СВО 19 марта 2024 13:34

Минобороны опубликовало видео уничтожения ДРГ в приграничье Белгородской области

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Минобороны опубликовало видео уничтожения ДРГ в приграничье Белгородской области

Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области.

В ведомстве отметили, что высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены.


#спецоперация на Украине
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