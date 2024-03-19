Минобороны опубликовало видео уничтожения ДРГ в приграничье Белгородской области

Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области.

В ведомстве отметили, что высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены.



