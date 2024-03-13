Минобороны опубликовало кадры уничтожения вертолетов ВСУ в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вертолетов ВСУ на площадке подскока в Донецкой Народной Республике.

«Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолета ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. По выявленной полевой площадке с вертолетами противника был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом», – сообщает ведомство.

В результате ударов были уничтожены два украинских вертолета.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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