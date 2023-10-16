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Руc Тат
СВО 16 октября 2023 18:38

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских позиций в районе Спорного

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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ артиллеристами «Южной» группировки войск в районе Спорного.

На кадрах видно, как точным огнем артиллеристы уничтожают опорные пункты, технику, вооружение ВСУ и полевые склады боекомплекта.

В ведомстве отметили, что контроль точности и корректировку огня осуществляют операторы беспилотника.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#спецоперация на Украине
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