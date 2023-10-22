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Минобороны опубликовало кадры уничтожения пехоты украинских войск в районе Клещеевки
Расчеты противотанкового ракетного комплекса «Южной» группировки войск уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Кадры с результатами удара опубликовало Министерство обороны России.
Кроме того, средства ПВО сбили три украинских МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях и один Су-25 северо-западнее Донецка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 508 самолетов, 253 вертолета, 8157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12869 танков и других боевых бронированных машин.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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