Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ в районе Спорного
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиции боевиков ВСУ в районе населенного пункта Спорное артиллеристами Южной группировки войск.
«Работает артиллерия «Южной» группировки войск: уничтожение позиции боевиков ВСУ в районе населенного пункта Спорное», – отмечают в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как по позициям противника наносятся удары, после которых поднимаются густые столбы черного дыма.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа