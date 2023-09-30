Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ в районе Спорного

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиции боевиков ВСУ в районе населенного пункта Спорное артиллеристами Южной группировки войск.

«Работает артиллерия «Южной» группировки войск: уничтожение позиции боевиков ВСУ в районе населенного пункта Спорное», – отмечают в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как по позициям противника наносятся удары, после которых поднимаются густые столбы черного дыма.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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