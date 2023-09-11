Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры пуска ракеты «Искандер» по замаскированному командному пункту вооруженных сил Украины.

Отмечается, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса Западного военного округа нанес удар по тщательно замаскированному командному пункту вооруженных сил Украины.

«Выполнив пуск крылатой ракеты, военнослужащие оперативно сменили стартовую позицию. Цель уничтожена», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

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