Минобороны опубликовало архивные материалы о первых днях Великой Отечественной войны

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны на сайте Минобороны РФ появился новый исторический раздел «День, о который разбился блицкриг». Материалы предоставил Центральный архив министерства.

«В преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны Минобороны России публикует новый историко-познавательный раздел, посвященный мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны», — говорится на сайте ведомства.

Приведены различного вида документы — предварительный план нападения фашисткой Германии на СССР, переведенный с немецкого, карты, шифровки, отчеты и наградные листы. В трех категориях размещены документы соединений и частей Красной Армии, принявших первый удар гитлеровских захватчиков в окрестностях Бреста, и дававших отпор врагу на военно-морских базах на полуострове Ханко и в городе Либава (Латвийская ССР). В отдельную категорию выделены архивные материалы предвоенного времени.

Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 июня участники общенациональной акции «Свеча памяти» прошли с зажженными свечами от парка Горького до парка Победы.