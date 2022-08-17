Минобороны опровергло заявление Киева о сохранности американского оружия

Минобороны опровергло заявление министра обороны Украины Алексея Резника о том, что российские военные не уничтожили ни единой установки РСЗО HIMARS, которые Киеву передали власти США. По утверждению ведомства, из строя выведены не менее шести ракетных систем и более 200 ракет к ним.

В качестве доказательства своих данных Минобороны представило видеозаписи с уничтоженным оружием, которое «выдает расцветка, узнаваемый силуэт армейского грузовика» и другие характеристики.

«Об уничтожении переданных Киеву РЗСО как о свершившемся факте также заявляют американские военные аналитики, отмечая, что «это является плохой новостью для НАТО». Косвенно на то, что у ВСУ уменьшилось количество «хаймарсов» указывает и то, что их стали гораздо реже применять в бою», – говорится в сообщении ведомства.

В интервью иностранным СМИ Резник также рассказал, что якобы США передают тяжелое оружие с условием, что его нельзя применять против регионов России, за исключением Крыма и Донбасса.