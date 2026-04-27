Минобороны опровергло сообщения о принудительном отчислении студентов для заключения контракта в БПЛА-войсках

Сообщения о массовых отчислениях студентов для принуждения к заключению военного контракта не соответствуют действительности, заявили в Минобороны РФ, сообщает «Ъ».

В ведомстве подчеркнули, что фейки о службе в войсках беспилотных систем распространяются в оппозиционных Телеграм-каналах. О том же заявили в Минобрнауки на совместном совещании представителей ведомств.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в 2026 году поступило всего шесть обращений с жалобами на подобное. Разобрали каждый случай – ни один не подтвердился, добавил он.

Представители Минобороны отметили, что работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой и сообщить о случаях принуждения к подписанию контракта.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин на совещании привел данные опроса среди студентов, проходящих службу в войсках беспилотных систем. Согласно представленным результатам, 93% опрошенных уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта, 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям.