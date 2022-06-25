Минобороны объявило об уничтожении около 80 польских наемников в ДНР

ВКС России удалось уничтожить около 80 польских наемников на заводе «Мегатекс» на территории ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода „Мегатекс“ в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики уничтожено до 80 польских наемников», — сообщается в документе.

Помимо этого, были уничтожены 20 боевых бронемашин, восемь реактивных систем залпового огня «Град».

Также свыше 300 военных и наемников, 35 единиц тяжелого вооружения уничтожено в Николаевке.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью Вооруженных Сил РФ станет защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.