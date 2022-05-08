Минобороны объявило о завершении эвакуации гражданских с завода «Азовсталь»

Принятые Россией меры позволили провести операцию по эвакуации гражданских с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. О ее завершении накануне вечером заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с металлургического комбината „Азовсталь“. За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая одного человека», — цитируют его «Известия».

По его словам, проведение эвакуации проходило при активном участии представителей ООН и международного комитета Красного Креста.

Ранее Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», чтобы не рисковать жизнями солдат и офицеров ВС РФ. Позднее он призвал украинских военных отпустить гражданских, удерживаемых на территории завода. Для этого 5, 6 и 7 мая Россия открывала гуманитарные коридоры.