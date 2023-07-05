Минобороны предложило вставлять чипы из ракет Storm Shadow в российские стиральные машины

Минобороны России оказалось обескуражено заявлениями британского адмирала Радакина о потерях бронетехники и «половины боеспособности» ВС РФ. Об этом говорится в телеграм-канале министерства.

«Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами „половины своей боеспособности“ обескураживают вселенским масштабом вранья», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что остальные британские военачальники и глава Минобороны Соединенного Королевства, напротив, «стенают» об истощении собственных запасов оружия. Они прямо заявляли, что отправляемая на Украину техника «неожиданно сгорает» при первом же соприкосновении с якобы «потерявшими боеспособность» российскими бойцами.

«Да и перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow всё чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими „ударами“ лишь степных тушканов», — говорится в сообщении.

В министерстве уверили, что металлолом, полученный после переплавки британского оружия, еще послужит для восстановления новых российских регионов, а микросхемы из ракет — для производства стиральных машин.

«Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны, — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии заместо хлама, отправляемого на Украину», — заявили в Минобороны.