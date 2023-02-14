Минобороны объяснило действие указа о мобилизации необходимостью соцгарантий

Указ Президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как его отмена оставила бы призванных из запаса военных без компенсаций и социальных гарантий. Ответ Министерства обороны РФ на свой запрос опубликовал в Telegram-канале депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук.

«В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО (специальной военной операции на Украине — прим. Т-и) граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных Правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ», — заметили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны пояснили, что при отмене указа статус мобилизованных граждан и их денежное содержание перестанут «соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».

«<…> 28 октября 2022 г. завершены мероприятия по частичной мобилизации, связанные с оповещением и призывом граждан на военную службу. Выполнение остальных мероприятий, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 <…>, продолжается», — также сказано в документе.

В указе главы государства, в частности, шла речь об установлении денежного довольствия призванных из запаса на уровне контрактников. Также документ продлевал действие контрактов военнослужащих (за исключением тех, кто может уволиться из армии по состоянию здоровья, возрасту или должен быть уволен после связанного с лишением свободы приговора суда), отмечает ТАСС.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, о ее завершении — 28 октября.