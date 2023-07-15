Минобороны обвинило иностранные СМИ в попытке сорвать весенний призыв

Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»

Зарубежные СМИ пытались сорвать весеннюю призывную кампанию. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги завершившегося сегодня призыва.

«<…> основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию Вооруженных сил <…>», — утверждают в военном ведомстве.

Весенний призыв продолжался с 1 апреля до 15 июля. Всего в его рамках для прохождения военной службы были призваны и направлены 147 тыс. человек.

В том числе в научные и научно-производственные роты были направлены около 490 призывников, а в спортивные роты — около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта, добавили в Минобороны.