Минобороны назвало задачи подразделений из мобилизованных

Мобилизованные и добровольцы после прохождения боевого слаживания отправятся в зону специальной военной операции на Украине, где приступят к контролю и обороне занятых российскими войсками территорий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — заявили в военном ведомстве.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».