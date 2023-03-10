Минобороны назвало имена украинских участников военно-биологических программ США

Стали известны новые имена украинских участников военно-биологических программ США. Их перечислил сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ... Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ», — заметил он.

Так, был назван руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита. По данным Минобороны, он занимался общим контролем и руководил взаимодействием украинских специалистов с представителями Минобороны США, а также организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж.

Еще одним участником стал начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун, который был одним из руководителей проекта UP-8 и курировал исследования хантавирусов.

Помимо них, в исследованиях участвовала заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Демчишина, на которой было посредничество и взаимодействие с подрядными организациями Пентагона.