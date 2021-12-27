Минобороны: НАТО выбрало политику сдерживания России, отказавшись от совместных проектов

НАТО нацелен на военное сдерживание России, отказываясь от реализации совместных проектов. Об этом на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств рассказал замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

По его словам, отношения России и альянса находятся в плачевном состоянии. А причина этого заключается в том, что НАТО зачастую прибегает к гибридным методам сдерживания РФ, которые применяются с одновременным наращиванием военных приготовлений.

«В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс», — подчеркнул представитель Минобороны.

Он заметил, что Россия всегда была открыта для сотрудничества со странами Запада, напомнив о демилитаризации страны на западных рубежах. Однако расширение альянса оказало негативное влияние на архитектуру безопасности Европы. В пример Фомин привел внутриукраинский кризис, приведший к прекращению взаимодействия НАТО с Россией.

По его словам, именно США и их союзники «поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада».

Напомним, что во время итоговой пресс-конференции с журналистами Президент России Владимир Путин обратил внимание на недопустимость расширения НАТО на восток.