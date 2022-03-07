Минобороны: Националисты пытались устроить провокации при раздаче гумпомощи в Херсоне

Украинские националисты пытались устроить провокации, а также угрожать людям, пришедшим на раздачу российской гуманитарной помощи в Херсоне. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, для жителей Херсона и соседних населенных пунктов было привезено свыше 140 тонн гуманитарной помощи. «В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — отмечается в сообщении.

Однако благодаря выдержке и умелым действиям российских военных удалось провести раздачу, а также предотвратить нарушения правопорядка.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.