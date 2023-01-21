Минобороны: На запорожском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи

В результате наступательных действий ВС России заняли более выгодные позиции в Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны страны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«На запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», – говорится в сообщении.

ВСУ потеряли более 30 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу Д-20.

На донецком направлении был освобожден населенный пункт Двуречье, а также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Водяного и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37 у Малиновки.

На купянском направлении авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли огневое поражение подразделениям 103-й бригады теробороны в районе Берестового Харьковской области. Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Ольшаны.

На красно-лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торское и Терны (ДНР). Потери противника - свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция AN/ТPQ-37.