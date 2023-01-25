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Политика
25 января 2023  15:26

Минобороны: На запорожском направлении российские военные заняли более выгодные позиции

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Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале ведомства, сообщило об успешных наступательных действиях в Запорожской области. 

«На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции», – сказано в публикации.

За сутки потери противника составил свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

 

#спецоперация на Украине
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