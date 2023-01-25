Минобороны: На запорожском направлении российские военные заняли более выгодные позиции

Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале ведомства, сообщило об успешных наступательных действиях в Запорожской области.

«На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции», – сказано в публикации.

За сутки потери противника составил свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.