Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

«На южно-донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи», — сказано в сообщении.

Общие потери противника составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР и Ивановки Харьковской области. Украинские подразделения потеряли свыше 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

На красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа были поражены подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (у Серебрянки в ДНР) и 24-й механизированной бригады ВСУ (у Нововодяного в ЛНР). В районе Невского уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника — более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.

На донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжили успешно наступать и нанесли огневое поражение противнику в районах Галицыновки, Красногоровки и Невельского ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходка «Гвоздика» и две САУ «Акация». Кроме того, в районе Карловки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.