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Происшествия 23 мая 2024 14:29

Минобороны: на территории Татарстана сбили беспилотник самолетного типа

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Около 14:00 силами противовоздушной обороны была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве над Республикой Татарстан, сообщили в Минобороны РФ.

Благодаря бдительности и оперативным действиям расчетов ПВО удалось своевременно обнаружить и ликвидировать воздушную угрозу со стороны БПЛА противника.

#беспилотник #Татарстан
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