Минобороны: на территории Татарстана сбили беспилотник самолетного типа

Около 14:00 силами противовоздушной обороны была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве над Республикой Татарстан, сообщили в Минобороны РФ.

Благодаря бдительности и оперативным действиям расчетов ПВО удалось своевременно обнаружить и ликвидировать воздушную угрозу со стороны БПЛА противника.