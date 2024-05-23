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Минобороны: на территории Татарстана сбили беспилотник самолетного типа
Около 14:00 силами противовоздушной обороны была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве над Республикой Татарстан, сообщили в Минобороны РФ.
Благодаря бдительности и оперативным действиям расчетов ПВО удалось своевременно обнаружить и ликвидировать воздушную угрозу со стороны БПЛА противника.
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