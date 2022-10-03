Минобороны: На краснолиманском направлении ВСУ за трое суток потеряло 900 военных

На Краснолиманском направлении в районе Славянска российские военные нанесли массированный удар по резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО „Град“. Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.

На Купянском направлении уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники ВСУ (за трое суток — более 500 единиц живой силы и около 60 военной техники), на Артемовском — свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.

На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника были ликвидированы свыше 100 солдат ВСУ.

Также были успешно отражены все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском тактических направлениях.

«В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники», — говорится в сводке.

По информации Минобороны, превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированный удар. Потери украинских боевиков составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.