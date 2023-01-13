Минобороны: Мобилизованные поразили позиции ВСУ из артиллерийских установок «Мста»

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2». Удары нанесены по замаскированным позициям на расстоянии в несколько десятков километров, наведение и контроль поражения целей производились при помощи беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на Миноброны РФ.

«Боевые задачи в составе расчетов выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах проведения СВО», – отметили в ведомстве.

«Выполняем задачи по уничтожению взводных опорных пунктов, бронированной техники, выявленных корректировщиками при помощи объективного видеоконтроля. Ведем контрбатарейную борьбу при помощи различных радиолокационных станций. Работаем 152-мм снарядом на различном типе взрывателей, в зависимости от характера цели. Используем различные виды боеприпасов. Время не позволяет отдыхать <…>», – рассказал командир батареи с позывным «Кама».

«Мста-С» – это самоходный вариант 152-мм советской и российской гаубицы, предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений. Гаубица оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем.

Напомним, накануне также сообщалось, что в Миноброны поставили очередную партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв».