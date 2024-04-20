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СВО 20 апреля 2024 08:39

Минобороны: Минувшей ночью сбили 50 украинских беспилотников над 8 областями РФ

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В ночь с 19 на 20 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 50 беспилотников над 8 областями страны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточнили в министерстве, БПЛА уничтожили над Белгородской областью (пролетало 26 штук), Брянской областью (10 БПЛА), Курской областью (8), Тульской областью (2), а также над Смоленской (1), Рязанской (1), Калужской (1) и Московской (1) областями.

#Минобороны #беспилотники #Россия
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