Минобороны: Львовский батальон теробороны отказался ехать в Донбасс

64-й батальон территориальной обороны, находящийся во Львове, отказался выступать в Донбасс для выполнения боевой задачи. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения», — заявил генерал-лейтенант.

Специальная военная операция по защите Донбасса стартовала 24 февраля. Объявляя о ее начале, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целью Вооруженных Сил РФ станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.